Администрации районов Самары заставили управляющие компании убрать мусор во дворах
На этой неделе администрации внутригородских районов Самары провели рейды по дворовым территориям. Особое внимание ревизоров было приковано к качеству уборки дворов от мусора. Во многих районах города, как выяснилось, управляющие компании с уборкой не справляются.
Например, в Ленинском районе Самары мусор обнаружили во дворе дома №57 на улице Ульяновской. Этот дом находится под непосредственным управлением собственников жилья. Однако содержит жилфонд и прилегающую к нему территорию управляющая компания «РЭУ-3», которую собственники наняли в январе 2017 года. Как казалось, куча мусора посреди двора лежала больше месяца - с тех самых пор, как жители собрали ее во время апрельского субботника. К настоящему моменту мусор уже убрали.
УК «РЭУ-3» не впервые допускает подобные нарушения. По словам заместителя главы администрации Ленинского района Самары по ЖКХ Владимира Рябенко, компанию уже трижды привлекали к административной ответственности за мусор во дворах. У РЭУ-3 не хватает дворников и спецтехники для того, чтобы держать в порядке всю обслуживаемую территорию. Не отрицают наличие проблемы и в самой УК.
- По вывозу мусора у нас заключен отдельный договор с перевозчиками, плюс есть своя техника. Работа ведется практически в круглосуточном режиме. Есть проблема со своевременным вывозом мусора, но мы исправляемся, нанимаем дополнительную технику. Все недостатки и замечания к нашей работе стараемся устранять в течение суток, - рассказал sgpress.ru заместитель директора управляющей компании «РЭУ-3» Сергей Апаркин.
За выявленное в ходе рейда администрации района нарушение в отношении компании был составлен протокол по факту несанкционированного складирования мусора на придомовой территории. В настоящее время в городе действует постановление администрации об усилении противопожарной безопасности. В рамках данного документа администрации районов имеют право привлекать управляющие компании к ответственности за мусор во дворах, который может стать причиной пожаров.
- Если они будут продолжать не выполнять свои обязанности по заключенному договору с жителями, мы будем инициировать проведение собраний для смены управляющей компании, - пригрозил Владимир Рябенко.
В случае с домом №57 на улице Ульяновской РЭУ-3 - лишь наемная организация, и с ней будет легче расторгнуть контракт, так как управляют жилфондом именно жители.
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