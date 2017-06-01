Компания-перевозчик прокомментировала инцидент с избиением пенсионера в автобусе

Согласно опубликованным в сети Интернет сведениям, кондуктор потребовала от пенсионера покинуть автобус, так как у него закончился лимит поездок по социальной карте. Когда пассажир отказался выйти, кондуктор и водитель якобы набросились на него и нанесли несколько ударов терминалом оплаты проезда по голове. Затем они выкинули сумку пенсионера в окно, а из кармана вытащили все деньги - около 2000 рублей. Сообщается, что пенсионера забрали в полицию по заявлению кондуктора, где он провел более 5 часов.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, все было несколько иначе. Сотрудники полиции в момент конфликта находились на маршруте патрулирования в районе перекрестка улиц Карбышева и Аэродромной. Они заметили нескольких человек, которые шумно себя вели, громко кричали и размахивали руками. Ссорившимися оказались водитель автобуса, кондуктор и пассажир. Для выяснения обстоятельств произошедшего в 13:00 полицейские доставили участников конфликта в отдел полиции Советского района. После письменного опроса около 16:00 доставленные были отпущены.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможных очевидцев произошедшего конфликта, выясняют обстоятельства случившегося. По данному факту проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Компания-перевозчик «СамараАвтогаз», в автобусе которого произошла потасовка, прокомментировала ситуацию.

- Кем бы ни был пассажир, пенсионер или студент, каким бы ни было его поведение, это наш клиент. Мы заинтересованы в том, чтобы Николай Ухаботин оставался нашим пассажиром и продолжил пользоваться услугами предприятия. Со своей стороны, приложим все усилия, чтобы не допускать сбоев в работе наших автобусов, а обслуживание водителей и кондукторов было на высоком уровне, - говорится в сообщении транспортной компании «СамараАвтогаз».