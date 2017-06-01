Самарская прокуратура проверит информацию об избиении пенсионера в автобусе
Во вторник, 30 мая, в сети Интернет несколько источников опубликовали информацию о драке в салоне автобуса №70. Инцидент якобы произошел на остановке «Парк Победы».
Согласно опубликованным в сети Интернет сведениям, кондуктор потребовала от пенсионера покинуть автобус, так как у него закончился лимит поездок по социальной карте. Когда пассажир отказался выйти, кондуктор и водитель якобы набросились на него и нанесли несколько ударов терминалом оплаты проезда по голове. Затем они выкинули сумку пенсионера в окно, а из кармана вытащили все деньги - около 2000 рублей. Сообщается, что пенсионера забрали в полицию по заявлению кондуктора, где он провел более 5 часов.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, все было несколько иначе. Сотрудники полиции в момент конфликта находились на маршруте патрулирования в районе перекрестка улиц Карбышева и Аэродромной. Они заметили нескольких человек, которые шумно себя вели, громко кричали и размахивали руками. Ссорившимися оказались водитель автобуса, кондуктор и пассажир. Для выяснения обстоятельств произошедшего в 13:00 полицейские доставили участников конфликта в отдел полиции Советского района. После письменного опроса около 16:00 доставленные были отпущены.
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможных очевидцев произошедшего конфликта, выясняют обстоятельства случившегося. По данному факту проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Прокуратура организовала проверку информации о нанесении пенсионеру побоев кондуктором и водителем автобуса одного из транспортных предприятий Самары. По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.
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