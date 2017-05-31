Для ремонта теплосетей в Самаре перекроют несколько улиц

Вместе с тем теплоэнергетики предупреждают горожан, что временно закрыты остановки общественного транспорта в районе пересечения улиц Галактионовской и Маяковского (трамвай; направление движения в сторону улицы Полевой) и в районе пересечения улиц Самарской и Красноармейской (автобус; направление движения в сторону улицы Льва Толстого). Открыть остановку на улице Галактионовской планируется до конца текущей недели, а на улице Самарской – к 10 июня.

Также ПТС предупреждает водителей, что в ближайшее время в рамках подготовки города к предстоящей зиме будет приостановлено автомобильное движение на трех участках улиц.

В частности, с 22:00 2 июня по 3:00 5 июня будет закрыт участок улицы Молодогвардейской (от Полевой до Маяковского). Здесь будет вестись перекладка 60 метров теплотрассы диаметром 500 мм. Причем ремонт теплосети будет синхронизирован с работами на трубах водоснабжения.

Аналогично с 22:00 2 июня по 3:00 5 июня будет закрыт участок улицы Дыбенко (между улицей Авроры и улицей Ивана Булкина). Здесь будет вестись сверхплановая перекладка теплотрассы диаметром 100 мм, по которой запитана школа №114. Данный участок долгое время являлся бесхозяйным и был передан в эксплуатацию ПТС. Учитывая высокий износ трубопровода, требуется его скорейшая замена, чтобы обеспечить надежное и безаварийное прохождение очередной зимы для образовательного учреждения.

Кроме того, с 5 по 9 июня будет приостановлено автомобильное движение на двух участках улицы Комсомольской (между улицей Максима Горького и улицей Водников, а также между Водников и улицей Алексея Толстого). Автомобильное движение по улице Водников будет сохранено. На данном участке планируется произвести замену около 400 метров теплосети диаметром 300 мм. В связи с производством ремонтных работ временно изменятся маршруты городского транспорта: 11 (автобус), 16 (троллейбус), 205, 247 и 295 (маршрутные такси). Новые схемы движения согласованы с ГИБДД Самары. В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы на объекте и возобновить автомобильное движение по улице Комсомольской к 10 июня.