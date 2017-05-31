За долг перед работниками у предприятия забрали корову и пригрозили продать ее на торгах

Судебные приставы проверили имущество и счета должника-организации. На балансе предприятия оказалась корова. Приставы вынесли постановление о наложении ареста на телку черно-пестрой породы весом 201 килограмм. Животное оценили в 48 тысяч рублей. Руководство предприятия предупредили, что в случае неуплаты долга по исполнительным производствам корову продадут с торгов. После этого работникам выплатили зарплату, а животное вернули предприятию.