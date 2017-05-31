За долг перед работниками у предприятия забрали корову и пригрозили продать ее на торгах
Отдел судебных приставов Безенчукского района Самарской области возбудил 9 исполнительных производств по взысканию заработной платы с предприятия на общую сумму почти 40 тысяч рублей.
Судебные приставы проверили имущество и счета должника-организации. На балансе предприятия оказалась корова. Приставы вынесли постановление о наложении ареста на телку черно-пестрой породы весом 201 килограмм. Животное оценили в 48 тысяч рублей. Руководство предприятия предупредили, что в случае неуплаты долга по исполнительным производствам корову продадут с торгов. После этого работникам выплатили зарплату, а животное вернули предприятию.
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