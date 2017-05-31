Полицейский задержал серийного налетчика на магазины. ВИДЕО
В субботу вечером, 27 мая, в полицию поступило сообщение от директора одного из местных супермаркетов о том, что покупатель пытался похитить из кассы дневную выручку. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что мужчина пытался забрать купюры из открытого кассового аппарата, но ему помешал продавец.
Посмотрев запись с камер видеонаблюдения, сотрудники органов внутренних дел составили фоторобот предполагаемого злоумышленника. Ориентировка была разослана всем патрулирующим экипажам.
Спустя два часа в полицию Похвистнево поступил еще один звонок. Сотрудница продуктового магазина, расположенного в поселке Венера, сообщила, что на нее напал один из покупателей. Полицейские, прибывшие по указанному адресу, оперативно установили, что около восьми часов вечера в торговое помещение вошел неизвестный мужчина. Достав из кармана молоток, он потребовал у продавца открыть кассу и отдать деньги. Забрав семь тысяч рублей, нападавший скрылся.
Полицейские опросили очевидцев преступления и установили, что в обоих случаях грабежи совершал один и тот же человек. Оперуполномоченные уголовного розыска выяснили, что с места преступления мужчина скрылся на «четырнадцатой». Оказалось, что машина принадлежит местному таксисту. Опросив его, полицейские узнали, что водитель отвез подозреваемого до границы с Оренбургской областью.
Сотрудники МО МВД России «Похвистневский» выяснили точное местожительства подозреваемого, пообщались с его знакомыми и близкими. В тот вечер мужчина не появился дома, а мобильный телефон отключил.
Сменившись после дежурных суток, сотрудник следственного отделения, в производстве которого находилось данное уголовное дело, направился домой. Зайдя в продуктовый магазин, полицейский заметил среди покупателей мужчину, видеозапись с изображением которого он отсмотрел несколько часов назад. Сдавший табельное оружие следователь, проведя нескольких боевых приемов, задержал подозреваемого и самостоятельно удерживал его до приезда коллег. Уже в отделе полицейские установили, что задержанный - 42-летний безработный житель Похвистнево, ранее был судим за совершение кражи.
В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела за покушение на грабеж и разбой.
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