Прокуратура Самарской области ищет подрядчика для реконструкции своего здания

Начальная стоимость контракта составляет 154,4 миллиона рублей. Подрядчика рассчитывают найти 5 июня. Он должен будет выполнить работы до 1 июля 2019 года.

Прокуратура Самарской области предъявляет достаточно строгие требования к участникам торгов. До начала выполнения работ подрядчик обязан представить надзорному ведомству список персонала и инженерно-технических работников своей организации с указанием паспортных данных, места регистрации и фактического их проживания. Работы должны проводиться квалифицированными и аттестованными специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы.