Как и где купаться этим летом в Самаре
По данным Управления гражданской защиты администрации, в этом году самарцы смогут купаться на 7 пляжах, обустроенных на набережной реки Волги.
К услугам горожан пляжи по адресам: от спуска по улице Ленинградской до спуска по улице Вилоновской, от спуска по Маяковского до спуска по Первомайской, в районе Загородного парка, на спуске по улице Советской Армии, на спуске Барбошина поляна, в районе СФГУП «Санаторий Можайский», в Красноглинском районе за дамбой на острове Серный.
Обязательно нужно соблюдать правила поведения при купании. Плавать разрешено только в вышеуказанных местах. Нельзя допускать переохлаждения и перегрева тела. Нужно оказывать помощь терпящему бедствие на воде, уделять повышенное внимание детям. Лица, не умеющие плавать, должны купаться в специально отведенных местах.
Отдыхающим на воде запрещается прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоема; заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы; устраивать в воде опасные игры; далеко отплывать от берега на надувных средствах, если вы не умеете плавать; бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы; употреблять спиртные напитки на пляже; подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам.
Время работы спасательных постов на городских пляжах:
- с 15.06.2016 по 15.08.2017 с 10.00 до 21.00;
- с 16.08.2016 по 31.08.2017 с 10.00 до 20.00;
- с 01.09.2016 по 15.09 2017 с 10.00 до 19.00.
Телефоны экстренных служб для оказания помощи на воде:
- ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14;
- ПСП «Центральная спасательная станция» - 333-48-34;
- ПСП «Поляна Фрунзе» - 8 927 713 45 59;
- ПСП «Красная Глинка» - 978 51 93;
- Служба спасения – 112;
- Старший оперативный дежурный ЕДДС г.о. Самара – 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;
- Скорая медицинская помощь – 03, 030.
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