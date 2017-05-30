Электронные сигареты и кальян приравняют к табаку

Как врач она отметила, что якобы безобидные «заменители» обычных сигарет, включая кальян, вредят здоровью человека и вызывают зависимость не меньше, чем табак. В связи с этим, на днях на комитете по здравоохранению Государственной думы была рассмотрена и поддержана законодательная инициатива о внесении изменений в Федеральный закон №15. Дополниться он должен понятиями «курительная смесь», «электронные сигареты» и «кальян». Как пояснила Марина Сидухина, если в июне поправки будут приняты, то уже во второй половине этого лета «дымить и парить», в том числе электронными сигаретами, будет запрещено во всех предусмотренных законом местах.