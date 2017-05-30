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Схему перекрытия Московского шоссе в районе улицы Луначарского представят после 1 июня

Работы на участке уже начались – ведется подготовительный этап, техника расчищает территорию. Со стартом основных работ дорожное движение на участке будет частично перекрыто. Как именно – предстоит решить областному минтрансу, ГИБДД и подрядчику строительства кольцевой развязки - ООО «Самаратрансстрой».
 
Уже сейчас на перекрестке установлены знаки, указывающие на то, что проезд по Московскому шоссе будет перекрыт полностью. Закрытые тканью «кирпичи» висят:
 
-  на Московском шоссе по направлению «в город» перед поворотом на проспект Масленникова, с указанием объезда по проспекту Масленникова;
 
- на Московском шоссе по направлению «из города» перед поворотом на улицу Гагарина, с указанием объезда по улице Гагарина.
 
Кроме того, знак «объезда» установлен на улице Гагарина по направлению «в город» перед пересечением с Московским шоссе. Он указывает на то, что проезд возможен при повороте налево на Московское шоссе. При повороте направо через 50 метров установлен знак «кирпич».  
 
Однако, директор «Самаратрансстроя» Сергей Сурков сообщил sgpress.ru, что окончательную схему перекрытия дорожного движения представят в ГИБДД после 1 июня. В компании ждут, когда школы уйдут на летние каникулы. По предварительным данным подрядчика, планируется оставить по одной полосе в обе стороны для проезда по Московскому шоссе и улице Гагарина.
 
Дата: 30 мая 2017 , 14:02
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Лана Макарова
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