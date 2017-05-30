Самарцев приглашают посмотреть «Иллюзии»
В театре «Город» состоялась премьера спектакля «Иллюзии» по пьесе современного драматурга Ивана Вырыпаева. О том, как велась работа над этим произведением и чем примечательна новая постановка, рассказывает художественный руководитель театра, режиссер Константин Грачков.
- Константин, Вырыпаев - весьма непростой автор, а «Иллюзии» - достаточно сложный для постановки материал, совершенно не игровой. Почему решили взяться за эту пьесу, и что из этого получилось?
- Я поклонник творчества Ивана Вырыпаева и очень люблю эту пьесу. Она предполагает немного другой вид театра, не игровой с массой мизансцен, реквизитов, декораций, многозначительных символов. Здесь отсутствуют почти все компоненты, на которых строится традиционный спектакль, нет даже персонажей. К зрителям выходят актеры и ведут с ними разговор. Коммуникация строится без привычной «четвертой стены», напрямую в зал, что требует от артистов не столько традиционного актерского ремесла, сколько исполнительского искусства. Мы просто рассказываем истории - всего их 12. Веселых, грустных - разных.
- О чем эти истории?
- О двух супружеских парах, каждая из которых прожила вместе большую полноценную жизнь. В конце они начинают задаваться вопросами: а так ли они ее прожили? все ли соответствовало их идеалам? что такое любовь? в чем был смысл жизни? На эти вопросы они пытаются ответить. Актеры рассказывают об этих людях как о своих друзьях. Стараются не пережить то, что пережил герой, а сделать так, чтобы это переживание максимально полно ощутили люди в зале.
- В афише значится, что это спектакль-концерт…
- Да, полноценным участником действия является инструментальный дуэт «Дайте Грэмми». Вся музыка писалась ребятами специально для этого спектакля. Она созвучна чувствам и ощущениям артистов, отражает их эмоциональное состояние и меняется в зависимости от того, как строится коммуникация с залом.
- Как пришла идея сделать именно спектакль-концерт?
- С этой пьесой я познакомился примерно год назад, тогда же возникло желание ее поставить. За это время передумал множество вариантов. Основной принцип оставался неизменным, но формы предполагались разные. Например, я думал в качестве «помощника» использовать не музыку, а свет, чтобы артисты в процессе спектакля светом раскрашивали коробку сцены. Но в итоге музыка показалась мне более удачным решением.
- Зрителям какого возраста будут интересны «Иллюзии»?
- Несмотря на то, что в спектакле рассказываются истории о людях пожилого возраста, я думаю, он все же будет интересен не только старшему поколению. Рассказ идет о нескольких жизненных периодах этих супружеских пар, затрагиваются разные темы. Поэтому, думаю, в «Иллюзиях» каждый найдет что-то свое - и подросток, и человек зрелого возраста. Мы показывали эскиз к этому спектаклю на «Библионочи» в областной библиотеке, и среди зрителей было немало молодежи. Нам было интересно посмотреть, как люди будут реагировать на такую форму спектакля, и надо сказать, большинство зрителей ее одобрили.
- Это ваш третий по счету спектакль. Первые два («Марьино поле» и «Бред вдвоем») - тоже произведения современных авторов. Принципиально не ставите классику?
- Я не согласен с тем, что режиссеру нужно учиться на классических произведениях. Мне кажется, классику надо ставить в определенный период своей жизни, когда придет время. Пока же мне больше интересна современная драматургия, пьесы про людей, которые сейчас меня окружают. Я вижу, что у зрителей тоже есть потребность в современном материале, и считаю большой несправедливостью, что в Самаре так мало ставят наших современников, того же Вырыпаева.
- В этом сезоне зрители еще смогут увидеть «Иллюзии»?
- Конечно. Мы ждем всех в театре «Город» 4 июня (16+).
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