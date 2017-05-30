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Самарцам рассказали о волжских минералах

В минувший вторник участники экологического лектория нашей газеты побывали на экскурсии в геолого-минералогическом музее СамГТУ. О том, чем знаменит волжский агат, как выглядят слезы метеорита, где в губернии нашли череп шерстистого носорога и как каменели деревья, рассказал директор музея Александр Сидоров. 
 
Собственно музейную коллекцию Александр Сидоров начал собирать 14 лет назад. До этого было собрание минералов в музейном центре «Радуга», а еще раньше - собственная коллекция, привезенная в том числе из Нижнего Тагила. Сегодня коллекция музея настолько обширна, что большая часть экспонатов хранится вдали от глаз публики, в запасниках. Описано около 3000 экспонатов, еще около тысячи ждут своей очереди. Постоянно поступают новые образцы. Коллекция пополняется за счет собственных сборов или в результате взаимообмена, многое дарят друзья музея. 
 
- Палеонтология у нас в экспозиции представлена в меньшей степени, чем минералы. Хотя в Самарской области есть интересные находки в этой сфере. Например, голотип (экземпляр, назначенный несущим названием вида. - Прим. ред.) растения нижнеказанского подъяруса пермского периода. Это эталонная находка, прародитель первых цветов, которые появились значительно позже. Есть также претенденты на новые виды морских лилий, - пояснил Александр Сидоров. 
 
В музее можно увидеть макет ихтиозавра в натуральную величину. Этот макет собран известным палеонтологом, первооткрывателем этого вида и рода ихтиозавров В.М. Ефимовым. А еще - окаменевшие губки и иглы морских ежей. В музее можно даже потрогать настоящий бивень и зуб мамонта. Последний, к слову, - это подарок музею от уральских золотодобытчиков. Участники открытого лектория «СГ» подержали в руках окаменелое палеогеновое дерево, которое уже давно отметило свой 50-миллионолетний юбилей. 
 
- Оно интересно тем, что иллюстрирует собой процесс замещения. Мы называем это псевдоморфозой - вроде бы это дерево, но на самом деле это камень. Найден он в Самарской области на дне реки Крымза. Интересно, что этот «камень» сохранил клеточную структуру, которую можно увидеть под микроскопом, - рассказал лектор. 
 
Вначале была нефть 
 
Наш край, как отмечает руководитель музея, всегда славился нефтью. 
 
- Есть упоминание профессора Константина Васильевича Кострина в статье 1960-х годов о том, что в Пушкарском приказе 1637 года говорится о кызылбашской (бакинской) и казанской черной нефти. Кострин доказал, что добывалась эта казанская черная нефть в бассейне нашей реки Сок. Есть несколько версий, почему же она была так названа. Первая - потому что добывалась вдоль Казанской дороги. Вторая - в те годы наши земли относились к казанскому воеводству, - пояснил лектор. 
 
Александр Сидоров уточнил, что нефть, о которой ведется речь в той статье, - это условное название. 
 
- Настоящая нефть залегает очень глубоко, а то, что здесь на поверхности, можно было бы назвать гудронами, асфальтенами. Со временем названия эти тоже менялись. На Серной горе, расположенной в створе Жигулевских ворот, копи разрабатывались со времен Петра I. Асфальт, вытапливаемый из пропитанных нефтью известняков, использовали для воронения оружия - металл так обрабатывали, чтобы защитить от коррозии. В бытовом плане нефть применялась в целебных целях. При лечении некоторых болезней считалось полезным употреблять ее с черным хлебом и коровьим маслом, - рассказал эксперт. 
 
Участники лектория узнали, где протекал предок современной реки Сок и как отразились на Волге землетрясения многомиллионолетней давности. 
 
- О том, что раньше наши края были сейсмически активной зоной, свидетельствует Жигулевская дислокация, амплитуда смещения которой в районе Зольного превышает 900 м. Она была первой тектонической структурой, открытой на русской платформе. Первооткрыватель жигулевской системы дислокации известный геолог Алексей Петрович Павлов предсказал открытие связанных с ней месторождений нефти. 
 
Александр Сидоров рассказал, что некогда реки Волга и Сок имели другое русло. 
 
- Речные наносы песка, ила, глины на дне Волги скрывают древнее русло, залегающее на глубине 300 м, что говорит о том, что река здесь протекает очень давно. Правда, нашли и другое русло Пра-Волги. А вот Пра-Сок, например, протекал с другой стороны Царева кургана, - сказал он. 

Каменная карта мира 
 
Сверкающую коллекцию минералов, представленную в музее, можно рассматривать часами, попутно вспоминая географию. Вот радужный обсидиан из Мексики, в другой витрине - тигровый глаз из Африки, сусальное золото из Бразилии и нефрит из Забайкалья. Чтобы представить, как могли бы выглядеть «слезы метеорита», достаточно взглянуть на тиктит из Индокитая. Гордятся сотрудники музея подаренным агатом из Антарктиды. 
 
- Минерал - индивидуализированное состояние вещества, которое часто может принимать форму кристаллов. Считается, что минералы, так же как и живые организмы, рождаются, растут, стареют и умирают. Недаром раньше их выделяли в самостоятельное царство. Есть у минералов удивительная способность - принимать абсолютно правильные геометричекие формы. Примером тому могут служить кристаллы пирита. 
 
Он также отметил, что в копях на Серной горе был найден первый в России целестин.
 
- Этот минерал раньше использовали большей частью для фейерверков. Истолченный целестин окрашивает всполохи салюта в карминно-красный цвет, - уточнил лектор. 
 
Крупнейшие кристаллы самородной серы также были найдены в нашем регионе - на Водинском месторождении самородной серы. Самые крупные 30-сантиметровые кристаллы, к сожалению, не сохранились, а кристаллы размером 20 сантиметров хранятся в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН (Москва), в Геологическом музее им. В.И. Вернадского РАН (Москва) и в нашем областном краеведческом музее. 
 
- В нашем музее можно увидеть образец в 16,5 сантиметра. Еще одна знаменитость нашего края - волжский агат, который специалисты таковым не признают. Дело в том, что классический агат имеет ленточную структуру, у нашего же лента неровная. Однако менее популярным от этого для ценителей поделочный камень не становится, - отметил директор музея.
 
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Дата: 30 мая 2017 , 10:31
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Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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