Списки участников форума «iВолга-2017» готовы

Грантовый фонд форума в этом году составляет восемь миллионов рублей из средств Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО. Еще три миллиона рублей выделено Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь».

Уже определены списки тех, кто поедет на форум и сможет побороться за часть грантового фонда.

- Делегация Самарской области на смену «МедиаВолна» уже сформирована. В нее вошли молодые люди из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и небольших населенных пунктов региона. Первичный отбор проектов показал, что смена обещает быть разнообразной. Довольно много было одобрено проектов, направленных на популяризацию научных знаний и создание различных полезных приложений-путеводителей, - рассказала руководитель смены Наталья Федорова.

Впрочем, участников на «iВолгу» приводит не только шанс получить грант на реализацию своей идеи. Образовательная программа включает десятки мероприятий, мастер-классов и семинаров от ведущих отраслевых специалистов как местного, так и федерального уровня.

По словам директора форума Кристины Поповой, больше всего желающих зарегистрировано на смену «Политика». Заявки на участие подал 2961 человек, при том что поехать на поляну смогут только 180 из них. Следом за «политиками» по популярности идет смена «Спортивная молодежь - здоровая нация». На нее записалось 1200 человек.

Как отметила Кристина Попова, чрезвычайно высокий интерес к форуму проявили многие регионы ПФО.

- Республика Башкортостан, например, выполнила квоту на 806%. Делегация этого субъекта включает всего 100 человек, а желание поехать изъявили восемь сотен. Подобный же конкурс - более восьми человек на место - зарегистрирован в Оренбургской и Пензенской областях, - уточнила Кристина Попова.

История «iВолги» уже настолько богата, что вполне может лечь в основу документального фильма. Именно такой фильм об участниках и победителях форума разных лет обещают создать организаторы.





КОММЕНТАРИИ





Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в ПФО:

- Все наши ожидания от форума оправдываются. Все больше и больше ребят хотят участвовать в форуме, главное - глубина проектов и их практическое применение выходят на более высокий уровень. Многие из проектов-победителей уже приносят практическую пользу. Мы очень рады, что ребятам на форуме удается реализовать себя и свои самые смелые и амбициозные проекты. Мы рады, что можем их в этом поддержать. Особенность «iВолги» в том, что федеральная смена по линии Росмолодежи посвящена научно-инновационному направлению, что для Приволжского федерального округа имеет очень большое значение. У нас очень мощные вузы, у нас очень мощная экономика, мощные промышленные предприятия, которые сегодня являются нашими партнерами.

Олег Фурсов, глава Самары:

- Молодежный форум «iВолга» безусловно является визитной карточкой Самарского края. За пять лет он приобрел международные масштабы и стал отличной площадкой для реализации инновационных проектов и самых смелых инициатив. Сегодня, во многом благодаря поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Викторовича Бабича и губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, «iВолга» является не только кузницей молодых талантов, но и эффективным инструментом реализации государственной политики по воспитанию патриотичного, трудолюбивого и морально здорового поколения. Год от года форум развивается, охватывает еще больше сфер деятельности, и это не может не радовать. Уверен, что «iВолга-2017» вновь принесет огромное количество свежих идей, которые получат практическое применение в современной жизни.





Кристина Попова, директор форума «iВОЛГА-2017»:

- Форум - гордость не только Самарской области, но и всего Приволжского федерального округа. В этом году участники особенно активны. Если год назад число зарегистрировавшихся составило 6744 человека, то сейчас эта цифра выросла практически в два раза. Сегодня мы можем констатировать, что заявки на участие подали 11 890 человек. По некоторым сменам конкурс составлял до 15 человек на место. Юбилейный форум готовит своим участникам множество мероприятий. Например, в его рамках пройдет окружной турнир по парашютному спорту и фестиваль танцев. Мы ждем почетных гостей, знаменитых спикеров и бизнес-тренеров, имена которых пока хранятся в секрете, но совсем скоро будут раскрыты.