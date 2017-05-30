Тоннели на Московском шоссе откроют для движения к сентябрю
Бетонные работы на путепроводах, строящихся в рамках реконструкции Московского шоссе на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе, близки к завершению.
На проспекте Кирова бетон готов на 100%, на Ракитовском шоссе – на 95-97%, сообщает генеральный директор ООО «Самаратрансстрой» Сергей Сурков.
В целом готовность путепровода на проспекте Кирова составляет порядка 90-95%. Осталось завершить работы по устройству ливневой канализации, освещения, окраске тоннеля, а также обустройству площадки для установки памятника штурмовику «ИЛ-2».
На путепроводе, расположенном на Ракитовском шоссе, общая готовность составляет порядка 85%. В данный момент на северной рампе заканчивается бетонирование нижнего слоя гидроизоляции. Работы по проезжей части завершены.
Представители подрядной организации обещают, что к 1 сентября движение по тоннелям будет запущено. В целом же готовность дорожных работ по основному ходу Московского шоссе составляет 65%. В июле-августе дорожники должны приступить к укладке верхнего слоя асфальта. Готовность боковых проездов составляет 55-60%.
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