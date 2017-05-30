После урагана в Москве самарские синоптики советуют горожанам в ближайшие дни быть начеку

В самарском Гидрометеоцентре sgpress.ru сообщили, что порыв ветра в Москве достигал 28 метров в секунду. В Самаре в ближайшие дни местами порывы ветра будут достигать отметки в 20 м\с. Руководитель Гидрометцентра Людмила Анурова советует горожанам проявлять бдительность. Она не исключает, что и в Самаре не обойдется без упавших деревьев и снесенных остановочных и торговых павильонов.

- Все будет зависеть от качества установки павильонов и состояния деревьев. Молодое дерево, конечно, справится с порывами ветра в пределах 15-20 м\с, а вот старое и трухлявое может рухнуть. Если видно, что ветер усиливается, то лучше уйти с улицы в помещение и переждать там, но ни в коем случае нельзя прятаться на остановках и под деревьями, - предупреждает Людмила Анурова.

Самарские синоптики также прогнозируют выпадение осадков в ближайшие дни, не исключают ливни.