После урагана в Москве самарские синоптики советуют горожанам в ближайшие дни быть начеку
В понедельник, 29 мая, в столице России свирепствовала стихия – по городу прошел мощный ураган с ливнем и грозой. Вихрь унес жизни не менее 11 человек и повлек значительные разрушения: сотни поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. В больницы были госпитализированы почти 150 человек, в том числе 22 ребенка.
В самарском Гидрометеоцентре sgpress.ru сообщили, что порыв ветра в Москве достигал 28 метров в секунду. В Самаре в ближайшие дни местами порывы ветра будут достигать отметки в 20 м\с. Руководитель Гидрометцентра Людмила Анурова советует горожанам проявлять бдительность. Она не исключает, что и в Самаре не обойдется без упавших деревьев и снесенных остановочных и торговых павильонов.
- Все будет зависеть от качества установки павильонов и состояния деревьев. Молодое дерево, конечно, справится с порывами ветра в пределах 15-20 м\с, а вот старое и трухлявое может рухнуть. Если видно, что ветер усиливается, то лучше уйти с улицы в помещение и переждать там, но ни в коем случае нельзя прятаться на остановках и под деревьями, - предупреждает Людмила Анурова.
Самарские синоптики также прогнозируют выпадение осадков в ближайшие дни, не исключают ливни.
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