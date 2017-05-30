Жителям Железнодорожного района Самары вручили сертификаты на установку видеокамер

Напомним, что по инициативе мэра в этом году в рамках месячника по благоустройству был реализован проект «Поработал – отдохни!». Наиболее активные самарцы, которые приняли участие в весенней генеральной уборке, смогли попасть на концерт звезд российской эстрады на площади Куйбышева, а также получить билеты на экскурсии и в городские музеи. Кроме того, одной из мер поощрения участия в субботнике стала установка систем наружного видеонаблюдения.

Для наведения порядка в этом дворе в рамках месячника вышло подавляющее большинство жильцов. Общими усилиями была убрана территория, высажены цветы, засеяны газоны, очищены от незаконной рекламы фасады.

Системы видеонаблюдения появятся на 27 придомовых территориях, по три в каждом из районов города. Кроме того, Самарская область вошла в федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В ее рамках региону будет выделено порядка миллиарда рублей, большая часть этих средств пойдет на благоустройство дворовых территорий.