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Жителям Железнодорожного района Самары вручили сертификаты на установку видеокамер

Документ из рук главы Самары Олега Фурсова получили жители домов, расположенных на улице Агибалова, 70. 
 
Напомним, что по инициативе мэра в этом году в рамках месячника по благоустройству был реализован проект «Поработал – отдохни!». Наиболее активные самарцы, которые приняли участие в весенней генеральной уборке, смогли попасть на концерт звезд российской эстрады на площади Куйбышева, а также получить билеты на экскурсии и в городские музеи. Кроме того, одной из мер поощрения участия в субботнике стала установка систем наружного видеонаблюдения.
 
Для наведения порядка в этом дворе в рамках месячника вышло подавляющее большинство жильцов. Общими усилиями была убрана территория, высажены цветы, засеяны газоны, очищены от незаконной рекламы фасады.
 
Системы видеонаблюдения появятся на 27 придомовых территориях, по три в каждом из районов города. Кроме того, Самарская область вошла в федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В ее рамках региону будет выделено порядка миллиарда рублей, большая часть этих средств пойдет на благоустройство дворовых территорий.
Дата: 30 мая 2017 , 09:21
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба администрации Самары
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