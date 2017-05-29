«Самарский подшипниковый завод» задолжал своим сотрудникам почти 16 миллионов рублей

Предприятие задолжало своим работникам зарплату за вторую половину апреля. В прокуратуре Советского района sgpress.ru сообщили, что по состоянию на 15 мая долг составлял около 16 миллионов рублей. Сотрудники надзорного ведомства рассчитывают привлечь "СПЗ" к административной ответственности в виде штрафа.