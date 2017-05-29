В Самаре подешевели сахар, белый хлеб и бананы
Администрация города провела мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары.
По данным за апрель 2017 года, продовольственный рынок по насыщенности товаров остается стабильным, средние розничные цены остались на прежнем уровне. За неделю общее изменение цен на продукты первой необходимости составило всего 0,44 %.
Подешевели: сахар - на 2,3 %, белый хлеб – на 2, 27%, соль – на 1,62%, мороженая рыба – на 1,51% и бананы – на 1,42%.
Подорожали: свежий картофель – на 7,92 %, репчатый лук – на 6,30%, капуста – на 5, 81%, огурцы – на 2,41%, виноград – на 1,95%, яблоки свежие – на 1,95%, томаты – на 1,91%.
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