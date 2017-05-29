В небо взлетел первый самолет модели МС-21 с деталями самарского производства
В воскресенье, 28 мая, на аэродроме Иркутского авиационного завода успешно состоялся первый полет новой модели пассажирского самолета, сообщает пресс-служба завода. Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 километров в час.
МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок.
Самолет обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа. Такое решение существенно расширит личное пространство каждого пассажира, позволит разминуться с тележкой обслуживания и обеспечит авиакомпаниям сокращение времени оборота в аэропортах.
Для производства этой авиамодели используются, в том числе, детали самарского завода «Агрегат». В частности, предприятие поставляет детали для производства шасси компании «Авиаагрегат». Та входит в холдинг «Авиационное оборудование» Госкорпорации «Ростехнологии» (Ростех). Именно "Ростех" в 2016 году запустил серийное производство новейших агрегатов системы взлетно-посадочного устройства (ВПУ) для перспективного пассажирского самолета МС-21 в рамках контракта с корпорацией «Иркут». То есть детали «Агрегата» используются для производства ВПУ нового самолета.
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