В небо взлетел первый самолет модели МС-21 с деталями самарского производства

МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок.

Самолет обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа. Такое решение существенно расширит личное пространство каждого пассажира, позволит разминуться с тележкой обслуживания и обеспечит авиакомпаниям сокращение времени оборота в аэропортах.

Для производства этой авиамодели используются, в том числе, детали самарского завода «Агрегат». В частности, предприятие поставляет детали для производства шасси компании «Авиаагрегат». Та входит в холдинг «Авиационное оборудование» Госкорпорации «Ростехнологии» (Ростех). Именно "Ростех" в 2016 году запустил серийное производство новейших агрегатов системы взлетно-посадочного устройства (ВПУ) для перспективного пассажирского самолета МС-21 в рамках контракта с корпорацией «Иркут». То есть детали «Агрегата» используются для производства ВПУ нового самолета.