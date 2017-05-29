В Самарской области снизился уровень подростковой преступности

В текущем году также наблюдается снижение подростковой преступности: за 4 месяца 2017 года было совершено 271 преступление, что на 10% меньше аналогичного периода 2016 года. На 26,4% снизилось количество краж, совершенных подростками. В структуре подростковой преступности преобладают разбои, грабежи и автоугоны.