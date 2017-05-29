Для строительства детсада в Южном городе нашли подрядчика

На контракт претендовали два участника – ООО «Горизонт» и АО «Волгатрансстрой-9». Оба предложили одинаковую цену – 211,3 миллиона рублей. Но, так как «Горизонт» сделал свое предложение первым, то победителем признали именно эту фирму. Работы подрядчик должен будет выполнить до 25 декабря 2018 года.