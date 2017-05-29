Самарские ТСЖ и УК не стали брать кредиты на капремонт

Согласно постановлению правительства РФ от 17 января 2017 года №18, ТСЖ, ЖСК и управляющие компании могут рассчитывать на финансовую поддержку за счет средств Фонда в уплате процентов по кредиту либо на возмещение части расходов. Речь идет о займах для проведения капитального ремонта в многоквартирном доме с целью повышения его энергоэффективности. Компенсация может составить до 50% общей стоимости работ, но не более 5 миллионов рублей. Право на такую компенсацию имеют дома, у которых открыт специальный счет, построены они не более 60 и не менее 5 лет назад, кроме того, оборудованы приборами учета, принятыми к расчету не менее года назад.

По словам председателя комиссии Общественной палаты Виктора Часовских, в Самаре и регионе пока не подано ни одной заявки на участие в данной программе.

- Это связано с тем, что ТСЖ, ЖСК и УК сегодня не готовы брать кредиты. Боятся ответственности и существующих жестких требований. В данном процессе необходимо доказать эффективность проведенных работ, отчитаться о том, что энергоэффективность дома повысилась не менее чем на 10%, жильцы стали платить существенно меньше. Система либо не сработала, либо не доведена до исполнителей, либо кажется слишком сложной и люди боятся, что они не выполнят необходимые условия, - отметил Виктор Часовских.