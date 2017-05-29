Самарские ТСЖ и УК не стали брать кредиты на капремонт
Комиссия Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению обсудила возможность предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Согласно постановлению правительства РФ от 17 января 2017 года №18, ТСЖ, ЖСК и управляющие компании могут рассчитывать на финансовую поддержку за счет средств Фонда в уплате процентов по кредиту либо на возмещение части расходов. Речь идет о займах для проведения капитального ремонта в многоквартирном доме с целью повышения его энергоэффективности. Компенсация может составить до 50% общей стоимости работ, но не более 5 миллионов рублей. Право на такую компенсацию имеют дома, у которых открыт специальный счет, построены они не более 60 и не менее 5 лет назад, кроме того, оборудованы приборами учета, принятыми к расчету не менее года назад.
По словам председателя комиссии Общественной палаты Виктора Часовских, в Самаре и регионе пока не подано ни одной заявки на участие в данной программе.
- Это связано с тем, что ТСЖ, ЖСК и УК сегодня не готовы брать кредиты. Боятся ответственности и существующих жестких требований. В данном процессе необходимо доказать эффективность проведенных работ, отчитаться о том, что энергоэффективность дома повысилась не менее чем на 10%, жильцы стали платить существенно меньше. Система либо не сработала, либо не доведена до исполнителей, либо кажется слишком сложной и люди боятся, что они не выполнят необходимые условия, - отметил Виктор Часовских.
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