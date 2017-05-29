Сосед порезал пенсионера ножом из-за куриных яиц
В дежурную часть Отдела МВД России по Чапаевску поступило сообщение из больницы о госпитализации 69-летнего мужчины с проникающим ранением брюшной полости. Оперативный дежурный отправил группу по розыску по адресу предполагаемого преступления и в больницу, чтобы опросить потерпевшего, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
Полицейские в кратчайшее время установили личность подозреваемого – им оказался 59-летний сосед потерпевшего, ранее судимый за кражу. Сотрудники полиции задержали его на месте совершения преступления спустя несколько часов после сообщения в дежурную часть.
В ходе беседы с полицейскими потерпевший рассказал, что они вместе с соседом выпивали. Спустя какое-то время между ними разгорелся конфликт – гость стал обвинять пенсионера в краже куриных яиц. После этого сосед схватил со стола кухонный нож, нанес оппоненту удар в живот и скрылся. Раненый пенсионер позвонил своей знакомой и сообщил о случившемся, после чего женщина вызвала полицию и скорую помощь.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.
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