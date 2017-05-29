В Самаре запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018

Часы стартовали с отметки 382 – именно столько дней оставалось от момента запуска часов до официального открытия главного спортивного события 2018 года на тот момент.

Часы обратного отсчета ранее были запущены в 8 российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.