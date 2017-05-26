У собственников квартир останется меньше времени для выбора способа управления домом

Законопроектом предлагается сократить срок, в течение которого собственники помещений в многоквартирном доме (МКД) должны принять решение о способе управления этим домом. Согласно поправкам, у них останется 15 дней на принятие решения вместо 1 года. Если способ управления МКД собственниками не выбран, власти в течение 3 дней обязаны объявить о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации.

Хотя депутаты СГД поддержали законопроект, они все же отметили, что 15 дней – слишком короткий временной промежуток для такого решения.