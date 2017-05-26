За низкое исполнение инвестпрограммы «Т Плюс» лишили полумиллиарда рублей

Инвестпрограмма компании в 2014-2016 годах с учетом итогов тарифного регулирования на каждый отдельный год указанного периода была исполнена в следующих объемах: 2014 год – 48%; 2015 год – 37,3%; 2016 год – 36,6%.

Таким образом, по итогам реализации ПАО «Т плюс» инвестиционной программы в 2014-2015 годах общий объем ее недофинансирования составил 1,6 миллиарда рублей. С учетом этого при корректировке тарифов на текущий год областное минэнерго из необходимой валовой выручки ПАО «Т плюс» на 2017 год вычло 514,7 миллиона рублей.