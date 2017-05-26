За загрязнение окружающей среды работу предприятий будут приостанавливать

Законопроектом предлагается повысить штрафы за загрязнение отдельных категорий земель: земель лесного фонда, водного фонда и особо охраняемых природных территорий. Вводятся дополнительные меры ответственности за такие нарушения: обязательное приостановление деятельности юридических лиц.

Кроме того, вводится новая статься в КоАП РФ, которая закрепляет ответственность за сброс отходов производства и потребления, в том числе бытовых отходов, за пределами специально отведенных для этих целей территорий. Ранее данная норма закреплялась только на уровне субъекта РФ.