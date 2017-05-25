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Комплексный ремонт дорог идет на 14 улицах Самары

Основные работы проводят в исторической части города и на гостевых маршрутах.
 
В настоящее время  комплексный ремонт ведется на улицах Комсомольской, Чапаевской, Красноармейской, Максима Горького, Лесной, Галактионовской, Полевой, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого, Водников, а также улиц по периметру Комсомольской площади и улицы Дыбенко.

Работы начались и на улице Молодогвардейской. В ночь с 24 на 25 мая на участке от улицы Невской до улицы Вилоновской трудилась бригада рабочих. Была задействована тяжелая техника.

Начальник участка компании-подрядчика «Самарадострой»  Рустам Багаутдинов рассказал, что сперва на дорогу укладывается нижний выравнивающий слой из крупнозернистого асфальта.  Толщина составляет 6 см. После этого производится укладка основной асфальтобетонной смеси.

Ремонт осуществляется под контролем городской власти. Представитель муниципального бюджетного учреждения "Дорожное
хозяйство" Кирилл Рябов отметил, что гарантия на дорогу с таким покрытием составляет 5 лет. Качество смеси дополнительно проверяется в дорожной лаборатории.

Работы по ремонту улицы Молодогвардейской планируется завершить до 31 октября.

Дата: 25 мая 2017 , 16:40
261
Автор текста: Яна Емелина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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