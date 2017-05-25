Комплексный ремонт дорог идет на 14 улицах Самары

В настоящее время комплексный ремонт ведется на улицах Комсомольской, Чапаевской, Красноармейской, Максима Горького, Лесной, Галактионовской, Полевой, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого, Водников, а также улиц по периметру Комсомольской площади и улицы Дыбенко.



Работы начались и на улице Молодогвардейской. В ночь с 24 на 25 мая на участке от улицы Невской до улицы Вилоновской трудилась бригада рабочих. Была задействована тяжелая техника.



Начальник участка компании-подрядчика «Самарадострой» Рустам Багаутдинов рассказал, что сперва на дорогу укладывается нижний выравнивающий слой из крупнозернистого асфальта. Толщина составляет 6 см. После этого производится укладка основной асфальтобетонной смеси.



Ремонт осуществляется под контролем городской власти. Представитель муниципального бюджетного учреждения "Дорожное

хозяйство" Кирилл Рябов отметил, что гарантия на дорогу с таким покрытием составляет 5 лет. Качество смеси дополнительно проверяется в дорожной лаборатории.