Комплексный ремонт дорог идет на 14 улицах Самары
Основные работы проводят в исторической части города и на гостевых маршрутах.
Работы начались и на улице Молодогвардейской. В ночь с 24 на 25 мая на участке от улицы Невской до улицы Вилоновской трудилась бригада рабочих. Была задействована тяжелая техника.
Начальник участка компании-подрядчика «Самарадострой» Рустам Багаутдинов рассказал, что сперва на дорогу укладывается нижний выравнивающий слой из крупнозернистого асфальта. Толщина составляет 6 см. После этого производится укладка основной асфальтобетонной смеси.
Ремонт осуществляется под контролем городской власти. Представитель муниципального бюджетного учреждения "Дорожное
Работы по ремонту улицы Молодогвардейской планируется завершить до 31 октября.
В настоящее время комплексный ремонт ведется на улицах Комсомольской, Чапаевской, Красноармейской, Максима Горького, Лесной, Галактионовской, Полевой, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого, Водников, а также улиц по периметру Комсомольской площади и улицы Дыбенко.
Работы начались и на улице Молодогвардейской. В ночь с 24 на 25 мая на участке от улицы Невской до улицы Вилоновской трудилась бригада рабочих. Была задействована тяжелая техника.
Начальник участка компании-подрядчика «Самарадострой» Рустам Багаутдинов рассказал, что сперва на дорогу укладывается нижний выравнивающий слой из крупнозернистого асфальта. Толщина составляет 6 см. После этого производится укладка основной асфальтобетонной смеси.
Ремонт осуществляется под контролем городской власти. Представитель муниципального бюджетного учреждения "Дорожное
хозяйство" Кирилл Рябов отметил, что гарантия на дорогу с таким покрытием составляет 5 лет. Качество смеси дополнительно проверяется в дорожной лаборатории.
Работы по ремонту улицы Молодогвардейской планируется завершить до 31 октября.
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