Суд отказал самарскому адвокату-мошеннику в смягчении приговора

По данным УФСБ, он предложил сделку супруге осужденного мужчины, по делу которого судом рассматривалось ходатайство о смягчении приговора. Юрист предложил за 1,5 миллиона устроить так, чтобы суд удовлетворил ходатайство. 14 марта 2016 года сотрудники УФСБ по Самарской области задержали его при получении денег. В отношении адвоката 22 марта того же года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. 17 февраля 2017 года Железнодорожный районный суд Самары признал его виновным и приговорил к лишению свободы на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. 22 мая Самарский областной суд оставил без изменения приговор, который вступил в законную силу, говорится в сообщении УФСБ по Самарской области.