Самарским ЗАГСам исполняется 100 лет

В этом году исполняется 100 лет созданию в нашей стране органов ЗАГС. Вместе с управлением записи актов гражданского состояния Самарской области, районными отделами ЗАГС Самары, знаменитым нашим «Теремком» мы будем прослеживать их исторический путь. И надеемся делать это вместе с вами, уважаемые читатели «Самарской газеты». Предлагаем присылать в редакцию свои истории любви и регистрации браков в Куйбышеве-Самаре в те давние годы, когда свадьбы были гораздо более скромными, чем сегодня, но не менее веселыми.





От церковных метрических книг - к закону страны

История органов ЗАГС берет свое начало с 1917 года, с момента принятия декрета ЦИК и Совета народных комиссаров РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния».

Вот какую историческую информацию дает управление записи актов гражданского состояния Самарской области. На основе положения, принятого съездом председателей губернских Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, в октябре 1918 года был образован губернский отдел управления Самарского губисполкома, в составе которого учредили подотдел записи актов гражданского состояния. В его ведение перешел архив Самарской духовной консистории, поскольку до революции, как известно, браки, рождения и прочие житейские события фиксировались в церковных метрических книгах. У подотдела появилась и своя главная функция - проведение регистрации всех актов гражданского состояния.

Циркулярным распоряжением комиссариата внутренних дел и постановлением губисполкома при Самарском губернском отделе управления 10 января 1919 года был организован губернский отдел записи актов гражданского состояния. Приказом губисполкома в церквях всех вероисповеданий и сект была прекращена официальная запись актов о рождении, браке, смерти. После революционных потрясений и передряг на распорядительном заседании президиума Самарского губисполкома от 7 августа 1924 года на основе имеющихся документальных записей было принято решение установить временем фактического начала регистрации актов гражданского состояния: в городе Самаре - 10 октября 1918 года, в губернии - 1 апреля 1919 года.

С момента образования органы ЗАГС имели самую разную ведомственную подчиненность. Сегодня главенствует федеральный закон «Об актах гражданского состояния». Он наделил субъекты Российской Федерации правом самостоятельно решать вопросы образования и деятельности органов ЗАГС. Так, в 1984 году по распоряжению Куйбышевского горисполкома был расформирован городской отдел ЗАГС, и в каждом районе города появились свои отделы.

Что касается областного отдела ЗАГС, в разное время его возглавляли: с 1977 по 1982 год - Нина Коростелева, заведующая отделом записи актов гражданского состояния исполкома Куйбышевского областного Совета народных депутатов; с 1982 по 1993 год - Валентина Хандогина, заведующая отделом записи актов гражданского состояния исполкома Самарского (Куйбышевского) областного Совета народных депутатов (Совета депутатов трудящихся) аппарата администрации Самарской области.

Первым руководителем созданного позже управления записи актов гражданского состояния Самарской области с 2003 по 2007 год была Валентина Иванушки- на (с 1993 по 2003 год - начальник отдела ЗАГС аппарата администрации Самарской области). С 2007 года управлением руководит Екатерина Мельник.

«Наша система - самая стабильная»

В ведении управления сегодня находятся такие вопросы:

- государственная регистрация актов гражданского состояния в целях охраны имущественных и личных прав граждан, а также в интересах государства;

- исправление, изменение, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния;

- создание и обеспечение сохранности архивного фонда;

- выдача документов из архива;

- правовое просвещение граждан;

- реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством.

Работники органов ЗАГС подчеркивают: эта система - одна из самых стабильных, вот уже столетие она фиксирует все изменения гражданского состояния каждого человека. Сотрудники стараются выполнять свою работу со всей ответственностью не только перед сегодняшним днем, но и перед историей. Что написано их пером, то останется вехой в биографии человека на долгие-долгие десятилетия. Вот как поэтично рассказывают о своей работе сотрудники отдела ЗАГС Самарского района Самары в исторической справке: «Великая история, как мозаика, собирается из человеческих судеб, история семьи вливается в историю города, переплетается с ней, становится ее частью. Наш архив ведет свою историю с 1918 года, и с тех пор каждый день мы прикасаемся к вехам человеческих судеб. Люди со страниц наших документов будто оживают, их судьбы обретают черты реальности. На этих страницах увековечены союзы любящих сердец, утраты и потери - вся наша жизнь».

К нашим читателям

«Самарская газета» ждет от читателей рассказов об их необычных историях любви и бракосочетаниях в Куйбышеве, старых фотографий об этих событиях. Часть этих воспоминаний и снимков мы надеемся опубликовать в честь 100-летия органов ЗАГС. Связь по тел. редакции 979-75-85 с Ириной Шабалиной.