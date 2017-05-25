В Самаре ограничат дорожное движение для проведения «Зеленого марафона»

Это сделают в связи с проведением спортивно-социального мероприятия «Зеленый марафон» на территории Самары.

«Зеленый марафон» — ежегодный праздник здорового образа жизни, нацеленный на развитие массового спорта. В этом году он объединяет 53 города по всей стране. Самара бежит «Зеленый марафон» уже в 6 раз.