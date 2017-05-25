В Самаре прошла ярмарка вакансий для молодых медиков

Директор института профобразования Клиник СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор Евгений Корымасов отметил, что раньше вместо подобных ярмарок было распределение. Теперь трудоустройство происходит в свободной форме и зависит от выбора выпускника. При этом он напомнил, что интернатуры для медиков больше нет, сократилось количество мест в ординатуру.

Зато, как подчеркнула руководитель управления медицинского образования и профессионального развития минздрава Самарской области Галина Богатырева, сейчас существует огромная потребность в специалистах первичного звена - участковых терапевтах, врачах общей практики, педиатрах. Особенно это актуально для малых городов области и сельской местности. Главные врачи поликлиник с удовольствием возьмут к себе на работу молодых врачей.

Профессор Корымасов также предупредил, что на поступление в ординатуру будет большой конкурс и она в этом году целевая, то есть после ее окончания студент будет обязан три года отработать в конкретном учреждении. Главврачи самарских поликлиник, в свою очередь, предложили студентам возможность оплаты целевого обучения в ординатуре после трех лет работы в первичном звене.

- Тем более, что сама по себе работа участковым дает дополнительные баллы при поступлении, - добавил Корымасов.

- Нет опыта богаче, чем тот, что можно получить в поликлинике, - подчеркнула главный врач самарской поликлиники №15 Ирина Назаркина. С этим согласились все 77 руководителей медицинских учреждений, пришедших на ярмарку в качестве работодателей.

Понимают это, как оказалось, и сами студенты.

- Сначала лучше всего поработать в государственной поликлинике, - обобщил мнение своих товарищей студент 5-го курса Александр Кузнецов. - Там много разных пациентов, с которыми учишься общаться, понимать их, а соответственно, и качественно помогать.

Зарплата молодых специалистов обещает быть вполне привлекательной. Среднемесячная заработная врача по Самарской области составляет 38 тысяч рублей. А при выборе востребованного для региона направления деятельности молодому специалисту выплачивается единовременное пособие в 165 тысяч. Наиболее серьезная финансовая помощь ждет новобранца-медика при переезде в село. В этом случае молодой доктор получит миллион рублей.

Главные врачи поликлиник подчеркнули: это оплата опытного специалиста, уровня которого можно достичь при качественной работе.

Главврач самарской городской поликлиники №13 Василий Милованов считает, что первичное звено дает хорошие возможности и для продвижения по карьерной лестнице - ведь многие заведующие уже почтенного возраста, и они готовы растить смену.

- Отрадно, что в последние годы уровень подготовки молодых специалистов существенно вырос, а сами студенты стали более заинтересованными, грамотными, мотивированными, - отметила Ирина Назаркина.

Наставников обещали дать всем молодым специалистам. А также подсластить начало трудовой деятельности мерами социальной поддержки: дополнительными подъемными к зарплате, частичной компенсацией съемного жилья, продолжением научной деятельности, помощью при устройстве ребенка в детсад. В большинстве малых городов губернии или на селе обещают предоставить жилье.

- Мы прекрасно понимаем, что знания, опыт, как и достойная оплата, достигаются трудом. А то, что лечить людей, помогать им - это серьезный и ответственный труд, мы к концу учебы осознали сполна, - сказала студентка 5-го курса Азиза Жусупова. - И мы готовы к этому. Ведь здоровье людей - главное богатство. А мы его хранители.