В Самаре прошла ярмарка вакансий для молодых медиков
Что в поликлиниках не хватает участковых терапевтов, педиатров и узких специалистов, известно всем. Исправить эту ситуацию призваны выпускники самарского медуниверситета, завтрашние специалисты отрасли здравоохранения. Что могут и готовы сделать будущие врачи для улучшения качества оказания медицинской помощи, а соответственно, и жизни людей, «СГ» выяснила на ярмарке вакансий для молодых медиков.
Директор института профобразования Клиник СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор Евгений Корымасов отметил, что раньше вместо подобных ярмарок было распределение. Теперь трудоустройство происходит в свободной форме и зависит от выбора выпускника. При этом он напомнил, что интернатуры для медиков больше нет, сократилось количество мест в ординатуру.
Зато, как подчеркнула руководитель управления медицинского образования и профессионального развития минздрава Самарской области Галина Богатырева, сейчас существует огромная потребность в специалистах первичного звена - участковых терапевтах, врачах общей практики, педиатрах. Особенно это актуально для малых городов области и сельской местности. Главные врачи поликлиник с удовольствием возьмут к себе на работу молодых врачей.
Профессор Корымасов также предупредил, что на поступление в ординатуру будет большой конкурс и она в этом году целевая, то есть после ее окончания студент будет обязан три года отработать в конкретном учреждении. Главврачи самарских поликлиник, в свою очередь, предложили студентам возможность оплаты целевого обучения в ординатуре после трех лет работы в первичном звене.
- Тем более, что сама по себе работа участковым дает дополнительные баллы при поступлении, - добавил Корымасов.
- Нет опыта богаче, чем тот, что можно получить в поликлинике, - подчеркнула главный врач самарской поликлиники №15 Ирина Назаркина. С этим согласились все 77 руководителей медицинских учреждений, пришедших на ярмарку в качестве работодателей.
Понимают это, как оказалось, и сами студенты.
- Сначала лучше всего поработать в государственной поликлинике, - обобщил мнение своих товарищей студент 5-го курса Александр Кузнецов. - Там много разных пациентов, с которыми учишься общаться, понимать их, а соответственно, и качественно помогать.
Зарплата молодых специалистов обещает быть вполне привлекательной. Среднемесячная заработная врача по Самарской области составляет 38 тысяч рублей. А при выборе востребованного для региона направления деятельности молодому специалисту выплачивается единовременное пособие в 165 тысяч. Наиболее серьезная финансовая помощь ждет новобранца-медика при переезде в село. В этом случае молодой доктор получит миллион рублей.
Главные врачи поликлиник подчеркнули: это оплата опытного специалиста, уровня которого можно достичь при качественной работе.
Главврач самарской городской поликлиники №13 Василий Милованов считает, что первичное звено дает хорошие возможности и для продвижения по карьерной лестнице - ведь многие заведующие уже почтенного возраста, и они готовы растить смену.
- Отрадно, что в последние годы уровень подготовки молодых специалистов существенно вырос, а сами студенты стали более заинтересованными, грамотными, мотивированными, - отметила Ирина Назаркина.
Наставников обещали дать всем молодым специалистам. А также подсластить начало трудовой деятельности мерами социальной поддержки: дополнительными подъемными к зарплате, частичной компенсацией съемного жилья, продолжением научной деятельности, помощью при устройстве ребенка в детсад. В большинстве малых городов губернии или на селе обещают предоставить жилье.
- Мы прекрасно понимаем, что знания, опыт, как и достойная оплата, достигаются трудом. А то, что лечить людей, помогать им - это серьезный и ответственный труд, мы к концу учебы осознали сполна, - сказала студентка 5-го курса Азиза Жусупова. - И мы готовы к этому. Ведь здоровье людей - главное богатство. А мы его хранители.
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