25 мая 2017 года,
12:39
$ 56.27    62.92   Нефть 54.44 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре прошла ярмарка вакансий для молодых медиков

Что в поликлиниках не хватает участковых терапевтов, педиатров и узких специалистов, известно всем. Исправить эту ситуацию призваны выпускники самарского медуниверситета, завтрашние специалисты отрасли здравоохранения. Что могут и готовы сделать будущие врачи для улучшения качества оказания медицинской помощи, а соответственно, и жизни людей, «СГ» выяснила на ярмарке вакансий для молодых медиков. 
 
Директор института профобразования Клиник СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор Евгений Корымасов отметил, что раньше вместо подобных ярмарок было распределение. Теперь трудоустройство происходит в свободной форме и зависит от выбора выпускника. При этом он напомнил, что интернатуры для медиков больше нет, сократилось количество мест в ординатуру. 
 
Зато, как подчеркнула руководитель управления медицинского образования и профессионального развития минздрава Самарской области Галина Богатырева, сейчас существует огромная потребность в специалистах первичного звена - участковых терапевтах, врачах общей практики, педиатрах. Особенно это актуально для малых городов области и сельской местности. Главные врачи поликлиник с удовольствием возьмут к себе на работу молодых врачей. 
 
Профессор Корымасов также предупредил, что на поступление в ординатуру будет большой конкурс и она в этом году целевая, то есть после ее окончания студент будет обязан три года отработать в конкретном учреждении. Главврачи самарских поликлиник, в свою очередь, предложили студентам возможность оплаты целевого обучения в ординатуре после трех лет работы в первичном звене. 
 
- Тем более, что сама по себе работа участковым дает дополнительные баллы при поступлении, - добавил Корымасов. 
 
- Нет опыта богаче, чем тот, что можно получить в поликлинике, - подчеркнула главный врач самарской поликлиники №15 Ирина Назаркина. С этим согласились все 77 руководителей медицинских учреждений, пришедших на ярмарку в качестве работодателей. 
 
Понимают это, как оказалось, и сами студенты. 
 
- Сначала лучше всего поработать в государственной поликлинике, - обобщил мнение своих товарищей студент 5-го курса Александр Кузнецов. - Там много разных пациентов, с которыми учишься общаться, понимать их, а соответственно, и качественно помогать. 
 
Зарплата молодых специалистов обещает быть вполне привлекательной. Среднемесячная заработная врача по Самарской области составляет 38 тысяч рублей. А при выборе востребованного для региона направления деятельности молодому специалисту выплачивается единовременное пособие в 165 тысяч. Наиболее серьезная финансовая помощь ждет новобранца-медика при переезде в село. В этом случае молодой доктор получит миллион рублей. 
 
Главные врачи поликлиник подчеркнули: это оплата опытного специалиста, уровня которого можно достичь при качественной работе. 
 
Главврач самарской городской поликлиники №13 Василий Милованов считает, что первичное звено дает хорошие возможности и для продвижения по карьерной лестнице - ведь многие заведующие уже почтенного возраста, и они готовы растить смену. 
 
- Отрадно, что в последние годы уровень подготовки молодых специалистов существенно вырос, а сами студенты стали более заинтересованными, грамотными, мотивированными, - отметила Ирина Назаркина. 
 
Наставников обещали дать всем молодым специалистам. А также подсластить начало трудовой деятельности мерами социальной поддержки: дополнительными подъемными к зарплате, частичной компенсацией съемного жилья, продолжением научной деятельности, помощью при устройстве ребенка в детсад. В большинстве малых городов губернии или на селе обещают предоставить жилье. 
 
- Мы прекрасно понимаем, что знания, опыт, как и достойная оплата, достигаются трудом. А то, что лечить людей, помогать им - это серьезный и ответственный труд, мы к концу учебы осознали сполна, - сказала студентка 5-го курса Азиза Жусупова. - И мы готовы к этому. Ведь здоровье людей - главное богатство. А мы его хранители.
 
Дата: 25 мая 2017 , 10:46
115
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
25 мая 2017
2
В «Южном городе» появились улицы Эльдара Рязанова и Петра Алабина
Изменится расписание электрички из Похвистнево до Самары
25 мая 2017
13
Изменится расписание электрички из Похвистнево до Самары
В Самарской области число умерших превысило число родившихся почти на 37%
25 мая 2017
80
В Самарской области число умерших превысило число родившихся почти на 37%
В Самаре у «Парк Хауса» подростки решили устроить «Бойцовский клуб». Один госпитализирован
25 мая 2017
99
В Самаре у «Парк Хауса» подростки решили устроить «Бойцовский клуб». Один госпитализирован
В Самаре ограничат дорожное движение для проведения «Зеленого марафона»
25 мая 2017
138
В Самаре ограничат дорожное движение для проведения «Зеленого марафона»
В Самарской области случайно задержали мужчину, у которого при себе был пистолет с глушителем
25 мая 2017
99
В Самарской области случайно задержали мужчину, у которого при себе был пистолет с глушителем
Самарские таможенники выявили контрафактные спорттовары с символикой FIFA
25 мая 2017
99
Самарские таможенники выявили контрафактные спорттовары с символикой FIFA
В субботу в парке Гагарина пройдет ХХIV фестиваль «Пресса-2017»
25 мая 2017
121
В субботу в парке Гагарина пройдет ХХIV фестиваль «Пресса-2017»
В Самаре прошла ярмарка вакансий для молодых медиков
25 мая 2017
115
В Самаре прошла ярмарка вакансий для молодых медиков
Лента новостей
25 мая 2017 , 12:37
2
В «Южном городе» появились улицы Эльдара Рязанова и Петра Алабина
Они находятся в пятой очереди проекта.
25 мая 2017 , 12:34
13
Изменится расписание электрички из Похвистнево до Самары
Это связано с проведением ремонтных работ на участке Похвистнево – Подбельская.
25 мая 2017 , 12:04
80
В Самарской области число умерших превысило число родившихся почти на 37%
Численность населения на начало апреля 2017 года составила 3 201 200 человек.
25 мая 2017 , 11:58
138
В Самаре ограничат дорожное движение для проведения «Зеленого марафона»
В воскресенье, 28 мая, с 7:30 до 12:30 будет ограничено движение транспорта по автомобильной...
25 мая 2017 , 11:58
99
В Самаре у «Парк Хауса» подростки решили устроить «Бойцовский клуб». Один госпитализирован
Инцидент произошел в ночное время суток на пересечении улицы 22 Партсъезда и Московского шоссе....
25 мая 2017 , 11:43
99
В Самарской области случайно задержали мужчину, у которого при себе был пистолет с глушителем
В отношении него возбудили уголовное дело.
25 мая 2017 , 11:39
99
Самарские таможенники выявили контрафактные спорттовары с символикой FIFA
Продукция, маркированная товарными знаками Nike , Adidas , Reebok , Lacoste , Puma , Dolce...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
5994
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
5527
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
9 мая 2017
3925
1
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.  ...
Как получить компенсацию от «МегаФона»
23 мая 2017
3347
Как получить компенсацию от «МегаФона»
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
Вирус WannaCry - кто он и с чем его едят. Как самарцам защититься от «Плаксы»
15 мая 2017
860
Вирус WannaCry - кто он и с чем его едят. Как самарцам защититься от «Плаксы»
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
Путеводитель. Шиханы и цветные озера Самарской области
19 мая 2017
616
1
Путеводитель. Шиханы и цветные озера Самарской области
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
19 мая 2017
589
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
19 мая 2017
451
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.