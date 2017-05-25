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Градсовет Самары одобрил перевод земель в границах застройки «5 кварталов» в зону Ц-3

Историческая часть Самары занимает 8,2 кв. м, что составляет всего 1,5 процента от общей площади города. Согласно правилам застройки и землепользования и генплану, историческая часть включает в себя Самарский и Ленинский районы, а также часть Железнодорожного. Здесь расположено множество объектов культурного наследия, которые охраняются законом. Однако со временем старинные дома разрушаются. А новые продолжают строиться. 
 
Как должна развиваться историческая часть города? Что сделать, чтобы сохранить ее уникальную среду и объекты культурного наследия, но при этом привлечь инвесторов и расселить людей из ветхих домов? Эти и другие вопросы обсуждали на заседании градостроительного совета в администрации Самары. Провел встречу глава города Олег Фурсов. В дискуссии участвовали строители, архитекторы, представители областного министерства строительства, депутаты гордумы и ее председатель Галина Андриянова. 
 
Градсовет поддержал необходимость разработки ряда важных документов. Это концепция пространственного развития Самары, местные нормативы градостроительного проектирования, проекты детальной планировки кварталов. Также в планах - определить зоны с особыми условиями использования территорий, связанных с охраной объектов культурного наследия. Олег Фурсов поручил департаменту градостроительства разработать эти документы, в их обсуждении должна участвовать общественность. По мнению мэра, эти документы существенно облегчат принятие решений о строительстве в Самаре. 
 
Кроме того, Олег Фурсов предложил расширить полномочия градостроительного совета. Это позволит учитывать мнения профессиональных архитекторов при подготовке проектов застройки, в том числе в исторической части, и избежать ряда ошибок при их реализации. 
 
Также на заседании рассмотрели проект «5 кварталов», подготовленный Самарским областным фондом жилья и ипотеки. Как рассказал исполнительный директор организации Реналь Мязитов, этот инновационный проект предусматривает комплексный подход к реновации жилых кварталов в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой, Льва Толстого. Все сооружения будут строить с учетом архитектурных особенностей района. 
 
«5 кварталов» вызвал много вопросов и сомнений экспертов. Но говорили, что пора приступать к реализации подобных проектов. Именно работа над ними позволит понять, как развивать историческую часть. И градсовет одобрил перевод земельных участков в границах застройки в зону Ц-3.
 
 
 
Дата: 25 мая 2017 , 10:15
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Автор текста: Ева Нестерова
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