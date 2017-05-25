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Часть самарцев на сутки остались без газа

Жителям домов от улицы Высоцкого до улицы Красноармейской в среду, 24 мая, отключили газоснабжение.
 
В пресс-службе ООО «Средневолжская газовая компания» sgpress.ru сообщили, что это плановое отключение. Служба эксплуатации газового хозяйства компании проводит работы по выводу из строя газопроводов. Все объекты социально-культурного быта и жители домов были предупреждены об отключении за 5 дней. Во второй половине четверга, 25 мая, газоснабжение будет восстановлено.
Дата: 25 мая 2017 , 10:00
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: СВГК
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