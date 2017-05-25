Часть самарцев на сутки остались без газа

В пресс-службе ООО «Средневолжская газовая компания» sgpress.ru сообщили, что это плановое отключение. Служба эксплуатации газового хозяйства компании проводит работы по выводу из строя газопроводов. Все объекты социально-культурного быта и жители домов были предупреждены об отключении за 5 дней. Во второй половине четверга, 25 мая, газоснабжение будет восстановлено.