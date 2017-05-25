Путь к хорошему слуху



Причины ухудшения слуха



Снижение слуха может быть вызвано возрастными изменениями, осложнениями от некоторых заболеваний (отиты, вирусные инфекции и др.), воздействием вредных веществ и агрессивных звуковых раздражителей (как бытовых, так и производственных), неблагоприятной экологической обстановкой, состоянием сильного стресса.



Как проверить качество слуха?



Задумайтесь, можете ли вы сказать о себе следующе:



- я плохо слышу разговор в привычной обстановке;

- я стараюсь прибавить громкость у телевизора, радио;

- я не слышу звуковой сигнал автомобиля;

- я не слышу телефонный или дверной звонок;

- я плохо слышу речь собеседника по телефону;

- я часто переспрашиваю собеседника;

- меня беспокоит шум в ушах.



Если хотя бы одно из этих утверждений вы можете отнести к себе, скорее всего, что ваш слух действительно ухудшился.



Что же делать?



Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! Обязательно пройдите проверку слуха! Установить степень потери слуха – это задача, которая по силам только квалифицированному специалисту.



Если нарушение слуха не носит тяжелого характера, то назначенное лечение будет, скорее всего, состоять в рекомендации носить слуховой аппарат.



Выбор за вами



Некоторые люди стесняются носить слуховой аппарат и откладывают момент обращения к специалистам до последнего. Однако, результатом отказа от ношения аппарата может стать прогрессирование заболевания и даже полная потеря слуха.

В мае для жителей г. Самары и области открылся новый центр «Академия слуха». В центре представлены проверенные временем аналоговые заушные слуховые аппараты, а также современные цифровые модели. Могут использоваться внутриушные и даже внутриканальные аппараты, располагающиеся полностью внутри уха и совершенно незаметные для окружающих. Грамотные сотрудники центра «Академии Слуха» подберут и настроят слуховой аппарат подходящий именно вам.



Клиенты центра слухопротезирования «Академия слуха» смогут получить гарантийное, послегарантийное обслуживание и другую необходимую помощь. В отдельных случаях Фонд Социального Страхования (ФСС) может компенсировать денежные средства на покупку слухового аппарата.



К тем, кто не может посетить центр лично, специалист «Академии Слуха» готов приехать домой, таким образом имеется возможность проверить слух, ознакомиться с ассортиментом не выходя из дома и приобрести нужный слуховой аппарат.



Записаться на прием можно по телефону +7 (846)200-00-20. Адрес: г. Самара, ул. Гагарина, д. 32. Часы работы: пн-пт 9.00-18.00 сб-вс 10.00-15.00.



*На правах рекламы