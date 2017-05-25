После 1 августа начнется «зачистка» Ленинского района Самары от незаконных гаражей

В районной администрации утвержден план-график демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных объектов. В список попали 19 гаражей: 7 на улице Самарской, 2 на улице Мологвардейской, 3 на улице Галактионовской и 7 на улице Чернореченской. Важно отметить, что речь идет только о гаражах, а не объектах потребительского рынка.

Владельцам установлен срок до 1 августа 2017 года – до этого времени они должны добровольно и за свой счет демонтировать объекты. После назначенной даты администрация самостоятельно займется ликвидацией гаражей.