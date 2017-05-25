Глава Самары Олег Фурсов поручил найти средства для благоустройства сквера на улице Садовой
Встреча показала, что жителей города волнуют не только личные, но и вопросы, имеющие общественное значение.
Ветеран космической промышленности Виктор Чередниченко попросил установить у музейного комплекса «Самара космическая» дополнительное освещение:
- Днем мемориальная ракета «Союз» теряется на фоне новых многоэтажных домов, сливается с ними в цвете. Можно ли обеспечить ее подсветку хотя бы в ночное время?
Глава города поблагодарил ветерана за поднятую проблему и предложил управлению главного архитектора проработать вопрос с цветовой гаммой строящихся по соседству с музейным комплексом зданий. Одобрил он и идею подсветки ракеты. Глава города распорядился организовать соответствующий конкурс. Он должен пройти до 1 сентября. Мэр также предложил задействовать в реализации проекта застройщиков. Работы необходимо завершить ко Дню космонавтики 2018 года.
- Думаю, в состав конкурсной комиссии необходимо будет включить и самого Виктора Михайловича, - порекомендовал Олег Фурсов.
Вдова известного самарского художника Юрия Филиппова, 90-летие которого в этом году отмечает культурная общественность Самары, обратилась к главе города с просьбой оказать содействие в установке памятной доски мужу. Свое творчество живописец посвятил прославлению губернии и ее столицы. Его работы известны далеко за пределами региона.
Глава города полностью согласился с предложением. Он дал поручение департаменту культуры и молодежной политики помочь Тамаре Сергеевне в подготовке заявления и пакета документов на областные и федеральные гранты в области культуры. Не исключил он и возможности участия меценатов в этом проекте.
Руководителю управления информации и аналитики Елене Рыжковой Олег Фурсов поручил организовать информационную поддержку юбилейной персональной выставки Юрия Филиппова в самарском художественном музее, а руководителю департамента образования Лилии Галузиной - подготовить экскурсии на вернисаж учащихся образовательных учреждений города.
На приеме побывали и жительницы Ленинского района, члены общественного совета микрорайона. Активистка Ольга Цветкова поблагодарила городские власти за усилия, которые прикладываются для создания в Самаре комфортной среды. Вместе с тем она рассказала и о том, что волнует жителей микрорайона. Это, в частности, состояние сквера на пересечении улиц Рабочей, Ленинской, Красноармейской и Садовой. На территории не хватает урн, бетонные плиты со временем стали крошиться, отсутствуют бордюры и ограждения вокруг газонов.
В связи со сложившейся экономической ситуацией финансирование мероприятий по благоустройству парков и скверов на 2017 год бюджетом города не предусмотрено, но Олегом Фурсовым принято решение о поиске средств на проведение ряда работ по благоустройству данной территории. Департаменту городского хозяйства и экологии поручено в течение недели подготовить письмо на имя губернатора Самарской области с просьбой изыскать в региональном бюджете средства для устранения наиболее острых проблем сквера. Также глава Самары высказался за привлечение меценатов и самих жителей района для скорейшего изменения ситуации к лучшему.
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