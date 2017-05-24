Самарская область получит деньги на дороги и «Гагарин-центр»

Глава региона подчеркнул, что на встрече премьер-министр много внимания уделил Тольятти: детально обсуждались проблемы города и ситуация на «АвтоВАЗе». В частности, были даны поручения главы кабинета министров по созданию новых рабочих мест и обсуждались меры, которые должны заинтересовать предприятия Тольятти в создании рабочих мест.

- Это новый, пилотный вариант решения проблемы. Ранее в таком ракурсе она не рассматривалась. В этом и в будущем году мы постараемся сделать все возможное, чтобы люди не страдали ни материально, ни морально в связи с предстоящими сокращениями. Мы над этим проектом долго работали совместно с правительством РФ, с федеральными министерствами. В итоге вчера на встрече с председателем правительства была поставлена последняя точка, - отметил губернатор.

Обсуждался и вопрос совершенствования дорожной инфраструктуры Тольятти. Губернатор сообщил премьер-министру, что в текущем году на эти цели будет направлено 1,45 миллиарда рублей. Кроме того, порядка 3 миллиардов рублей из федерального бюджета будет выделено на развязки. В случае необходимости дополнительные средства будут выделены в 2018 году.

На встрече была затронута и тема строительства «Гагарин-центра». Стоимость первой очереди составит 6,8 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда рублей - это инфраструктура: дороги, коммуникации и так далее. Это направление область возьмет на себя

- В остальном правительство страны будет помогать искать партнеров как в государственном, так и в частном бизнесе. И правительственные средства будут привлечены. Это очень важно, - сказал глава региона.