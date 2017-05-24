В Самарской области завершились антитеррористические учения

Учения прошли на важнейших и режимных объектах Самары. Например, на железнодорожном, речном вокзалах, на самарском стадионе "Металлург", в аэропорту. К таким стратегически важным объектам относятся и ТЭЦ, ГРЭС, котельные и предприятия тепловых сетей.