Самарским властям предложили «ловить» незаконных торговцев рыбой и раками

Руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев обратил внимание, что городским административным комиссиям необходимо усилить контроль за продажей рыбной продукции. Он также сообщил об инициативе, получившей поддержку общественной палаты региона по возрождению санитарно-экологической полиции, которая смогла бы взять на себя определенные контрольные функции, в том числеи в данной сфере.

Члены комитета предложили органам местного самоуправления активизировать работу административных комиссий по выявлению фактов незаконной продажи рыбы и раков. Особенно это касается запретных периодов лова. В это время под пристальным вниманием местных властей должна быть незаконная торговля рыбой и раками в неустановленных местах, вдоль автомагистралей, уверены депутаты.