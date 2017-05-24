Самарским властям предложили «ловить» незаконных торговцев рыбой и раками
В прошлом году Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству изъяло у любителей незаконной рыбалки свыше 2 тонн пойманной рыбы, почти 2 тысячи орудий лова и 259 транспортных средств. В запретный период лова уже в этом году зафиксировано 284 правонарушения, изъято 600 килограмм рыбы и 459 орудий лова. Такие данные были озвучены на заседании комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию.
Руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев обратил внимание, что городским административным комиссиям необходимо усилить контроль за продажей рыбной продукции. Он также сообщил об инициативе, получившей поддержку общественной палаты региона по возрождению санитарно-экологической полиции, которая смогла бы взять на себя определенные контрольные функции, в том числеи в данной сфере.
Члены комитета предложили органам местного самоуправления активизировать работу административных комиссий по выявлению фактов незаконной продажи рыбы и раков. Особенно это касается запретных периодов лова. В это время под пристальным вниманием местных властей должна быть незаконная торговля рыбой и раками в неустановленных местах, вдоль автомагистралей, уверены депутаты.
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