Самарского космонавта наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством»

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени из рук главы государства получил инструктор-космонавт – испытатель, заместитель командира отряда космонавтов «НИИ Центр подготовки космонавтов» Олег Кононенко.

С высокой наградой его поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

- От имени жителей Самарской области тепло и сердечно поздравляю с вручением Ордена. Столь высокая государственная награда, полученная из рук президента Российской Федерации - это свидетельство ваших выдающихся заслуг в развитии отечественной пилотируемой космонавтики, вашего личного вклада в реализацию программ научно-прикладных исследований и экспериментов, проводимых в космосе.

Особой признательности и уважения заслуживает ваша активная общественная деятельность. Жители региона с большим воодушевлением восприняли тот факт, что именно вы будете представлять наш город в качестве посла Чемпионата мира по футболу 2018 года, - подытожил глава региона.

Он пожелал Олегу Кононенко крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, благополучия и новых значимых достижений на благо великой России.

Олег Кононенко после окончания института работал в Куйбышеве на ЦСКБ. Начал свою трудовую карьеру в должности инженера и дослужился до ведущего инженера-конструктора.

На счету Олега Кононенко три космических полета, последний из которых состоялся в 2015 году.