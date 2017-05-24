Самарского космонавта наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством»
В среду, 24 мая, президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды и дипломы о присвоении почетных званий. Всего госнаград были удостоены около 30 человек.
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени из рук главы государства получил инструктор-космонавт – испытатель, заместитель командира отряда космонавтов «НИИ Центр подготовки космонавтов» Олег Кононенко.
С высокой наградой его поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
- От имени жителей Самарской области тепло и сердечно поздравляю с вручением Ордена. Столь высокая государственная награда, полученная из рук президента Российской Федерации - это свидетельство ваших выдающихся заслуг в развитии отечественной пилотируемой космонавтики, вашего личного вклада в реализацию программ научно-прикладных исследований и экспериментов, проводимых в космосе.
Особой признательности и уважения заслуживает ваша активная общественная деятельность. Жители региона с большим воодушевлением восприняли тот факт, что именно вы будете представлять наш город в качестве посла Чемпионата мира по футболу 2018 года, - подытожил глава региона.
Он пожелал Олегу Кононенко крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, благополучия и новых значимых достижений на благо великой России.
Олег Кононенко после окончания института работал в Куйбышеве на ЦСКБ. Начал свою трудовую карьеру в должности инженера и дослужился до ведущего инженера-конструктора.
На счету Олега Кононенко три космических полета, последний из которых состоялся в 2015 году.
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