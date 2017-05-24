Дом-музей Ленина показал посетителям образцы старинного самарского рукоделия
В Доме-музее Ленина состоялась выставка работ двух самарских мастериц.
Одна из них - Людмила Тыринова, наследница искусства монахинь Иверского женского монастыря, которые слыли лучшими вышивальщицами Поволжья. Непревзойденным образцом их работы служит знаменитое Самарское знамя, развевавшееся над Шипкой, изготовленное под руководством жены самарского общественного деятеля, первого губернатора Софии Петра Алабина. С четырех лет Людмила Витальевна владеет иглой и не переставая творит шедевры рукоделия. Первой строгой учительницей для Людмилы была ее бабушка. А сейчас она владеет всеми видами этого художественного рукоделия.
Одна из них - Людмила Тыринова, наследница искусства монахинь Иверского женского монастыря, которые слыли лучшими вышивальщицами Поволжья. Непревзойденным образцом их работы служит знаменитое Самарское знамя, развевавшееся над Шипкой, изготовленное под руководством жены самарского общественного деятеля, первого губернатора Софии Петра Алабина. С четырех лет Людмила Витальевна владеет иглой и не переставая творит шедевры рукоделия. Первой строгой учительницей для Людмилы была ее бабушка. А сейчас она владеет всеми видами этого художественного рукоделия.
Другая мастерица – Марина Осипова имеет высшее художественное образование. Но роспись по стеклу – это тоже для нее дело наследственное. Этим видом прикладного искусства занималась еще ее прабабка Мария Грандмезон-Энбом.
Экспонаты выставки замечательно сочетаются друг с другом, погружая посетителей в историю самарского рукоделия.
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