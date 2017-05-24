В Детской картинной галерее открылась выставка, посвященная создателям славянского алфавита святым Кириллу и Мефодию
В среду, 24 мая, в России отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник известен как день памяти первоучителей славянских народов — святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
К этому дню работники Детской картинной галереи подготовили выставку, на которой самарцы могут увидеть различные изображения просветителей Кирилла и Мефодия, первоначальные изображения букв созданного ими алфавита, искусно выполненные древними писцами варианты заглавных букв, первые русские рукописные книги. Интересна также подборка образцов старинного каллиграфического письма, предоставленная монахинями Иверского монастыря.
К этому дню работники Детской картинной галереи подготовили выставку, на которой самарцы могут увидеть различные изображения просветителей Кирилла и Мефодия, первоначальные изображения букв созданного ими алфавита, искусно выполненные древними писцами варианты заглавных букв, первые русские рукописные книги. Интересна также подборка образцов старинного каллиграфического письма, предоставленная монахинями Иверского монастыря.
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