В Детской картинной галерее открылась выставка, посвященная создателям славянского алфавита святым Кириллу и Мефодию



К этому дню работники Детской картинной галереи подготовили выставку, на которой самарцы могут увидеть различные изображения просветителей Кирилла и Мефодия, первоначальные изображения букв созданного ими алфавита, искусно выполненные древними писцами варианты заглавных букв, первые русские рукописные книги. Интересна также подборка образцов старинного каллиграфического письма, предоставленная монахинями Иверского монастыря.