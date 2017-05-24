Самарских школьников проверят на "готовность к труду и обороне"

Команды будут состоять из 8 участников в возрасте от 11 до15 лет, показавших лучшие результаты на I этапе фестиваля. В рамках II этапа пройдут соревнования по различным видам испытаний многоборья ГТО. Также пройдут конкурсы на лучший проект по продвижению и пропаганде комплекса ГТО. Фестиваль пройдет в спорткомплексах "Ипподром-Арена" и "МТЛ Арена".

Всего на территории Самарской области осуществляют деятельность 74 центра тестирования по ГТО. В 2016 году в регионе норматив сдали 4806 человек. С 2017 года внедрение комплекса ГТО осуществляется в полном объеме среди всех категорий населения.