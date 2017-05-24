«Гагарин-центр» в Самаре построят на средства государства и инвесторов
Вопрос создания в Самаре научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр» губернатор Самарской области Николай Меркушкин обсудил с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Этот масштабный проект рассматривается в качестве единой площадки взаимодействия научных школ, университетов, объектов инновационной инфраструктуры, крупных и средних промышленных компаний, стартапов, финансовых, инвестиционных и консалтинговых компаний России. Там будут размещены исследовательские центры российских и международных корпораций. Ключевым участником проекта является Самарский университет имени Королева.
Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Рогозину и министру образования и науки РФ Ольге Васильевой поддержать реализацию проекта на принципах государственно-частного партнерства.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 мая 2017
103
24 мая 2017
435
24 мая 2017 , 12:21
99
В эти выходные, 27 и 28 мая, в городе пройдет II этап летнего фестиваля Всероссийского...
24 мая 2017 , 12:10
103
ДТП произошло во вторник, 23 мая, в 11:30 в Автозаводском районе Тольятти.
24 мая 2017 , 12:08
126
Это данные по состоянию на вторник, 23 мая.
24 мая 2017 , 12:00
135
Преступники попались на нарушении правил дорожного движения.
24 мая 2017 , 11:54
105
В апреле в офтальмологическую больницу им. Ерошевского обратилось 1677 человек.
24 мая 2017 , 11:11
435
С требованием убрать общепит, возведенный на самовольно занятом участке площадью 155 кв. м в...
24 мая 2017 , 10:47
235
Гостиничный комплекс «Азимут» (бывшая гостиница «Националь») расположен...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5933
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5484
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
4039
1
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3865
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
15 мая 2017
844
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
19 мая 2017
586
1
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
19 мая 2017
557
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
19 мая 2017
418
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...