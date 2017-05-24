«Гагарин-центр» в Самаре построят на средства государства и инвесторов

Этот масштабный проект рассматривается в качестве единой площадки взаимодействия научных школ, университетов, объектов инновационной инфраструктуры, крупных и средних промышленных компаний, стартапов, финансовых, инвестиционных и консалтинговых компаний России. Там будут размещены исследовательские центры российских и международных корпораций. Ключевым участником проекта является Самарский университет имени Королева.

Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Рогозину и министру образования и науки РФ Ольге Васильевой поддержать реализацию проекта на принципах государственно-частного партнерства.