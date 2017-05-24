В Самарской области отремонтируют 85 школ и построят 28 новых

В прошлом году на эти цели регион получил наибольший объем финансирования - почти 862 миллиона рублей. Впервые за 20 лет в Самаре построено 3 новые школы. В планах на ближайшие годы – строительство еще 28 новых по всей области. Всего за этот период планируется капитально отремонтировать или построить 85 школьных зданий. Также завершается строительство учебного заведения на 1500 мест в микрорайоне Южный Город, которое откроется 1 сентября этого года.

Помимо этого, планируется увеличивать и число дошкольных учреждений. В течение последних 5 лет в области открыли более 30 тысяч дополнительных мест в детсадах. Построено и реконструировано 67 зданий. По словам Николая Меркушкина, в 2014 году проблема была практически решена (для детей от 3 до 7 лет), но из-за повышения уровня рождаемости появилась потребность в дополнительных местах. В связи с этим ежегодно строится по 9-10 новых детсадов. Такой режим строительства дошкольных учреждений планируется сохранить в ближайшие несколько лет.