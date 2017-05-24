На Волжском проспекте Самары возобновлено автомобильное движение

В общей сложности специалисты подрядной организации ООО «Волготепломонтаж» заменили 120 метров теплосети, выполнили реконструкцию строительной конструкции тепловой камеры, установили 2 новых неподвижных опоры и 4 сильфонных компенсатора. Также сверхпланово заменили 40 метров теплотрассы и произвели работы на соседних сетях водоснабжения. Теперь Волжский проспект снова открыт для автомобилистов.

На данный момент продолжаются ремонтные работы еще на 9 участках теплосети в зоне ответственности ПТС. Этим летом в областной столице в общей сложности ремонт выполнят на 23 участках теплосетевых коммуникаций.