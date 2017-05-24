На Волжском проспекте Самары возобновлено автомобильное движение
АО «Предприятие тепловых сетей» (ПТС) завершило ремонтные работы на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга». Здесь с 15 по 23 мая проводилась замена теплотрассы и реконструкция тепловой камеры в рамках подготовки теплосетевых коммуникаций в исторической части города к будущему отопительному сезону.
В общей сложности специалисты подрядной организации ООО «Волготепломонтаж» заменили 120 метров теплосети, выполнили реконструкцию строительной конструкции тепловой камеры, установили 2 новых неподвижных опоры и 4 сильфонных компенсатора. Также сверхпланово заменили 40 метров теплотрассы и произвели работы на соседних сетях водоснабжения. Теперь Волжский проспект снова открыт для автомобилистов.
На данный момент продолжаются ремонтные работы еще на 9 участках теплосети в зоне ответственности ПТС. Этим летом в областной столице в общей сложности ремонт выполнят на 23 участках теплосетевых коммуникаций.
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