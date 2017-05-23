Самарцы будут платить за холодную и горячую воду меньше запланированных ранее тарифов
С 1 июля министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области планировало увеличить тариф ООО «Самарские коммунальные системы» для населения на питьевую воду с 22,18 рубля за кубометр до 23,43 рубля за кубометр. То есть повышение составило бы 5,6 %. Планировалось увеличить и тариф на водоотведение – с 11,36 до 12,55 рубля за кубометр, то есть на 10,5 %.
Однако по представлению прокуратуры Самарской области тарифы на питьевую воду будут увеличены только до 22,63 рубля за кубометр, а на водоотведение до 12 рублей.
Также по результатам рассмотрения представления прокуратуры произведен пересмотр тарифов Филиала «Самарский» ПАО «Т плюс» на 2017 год. Снижены запланированные темпы роста тарифов на тепловую энергию Филиала «Самарский» ПАО «Т плюс» с 4,3% до 3,5%.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
23 мая 2017
158
23 мая 2017
193
23 мая 2017
1027
23 мая 2017
297
23 мая 2017
188
23 мая 2017 , 21:30
158
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с руководством футбольного клуба для...
23 мая 2017 , 21:00
318
С 1 июля министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области планировало...
23 мая 2017 , 19:54
140
Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья вступила в завершающую стадию в...
23 мая 2017 , 19:01
148
Одного из руководителей ООО «Самаратрансстрой» будут судить за коммунальную аварию на Московском шоссе
В суд Красноглинского района Самары передали уголовное дело, возбужденное в отношении начальника...
23 мая 2017 , 17:58
193
Праздник состоится в субботу, 27 мая, с 11:00 до 14:00. Темой двадцать четвертого...
23 мая 2017 , 17:47
1027
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
23 мая 2017 , 16:36
216
В мае вступил в силу новый закон, который позволяет принимать на военную службу граждан,...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5903
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5452
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
4001
1
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3833
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
15 мая 2017
831
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
19 мая 2017
571
1
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
19 мая 2017
538
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
19 мая 2017
396
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...