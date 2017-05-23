Самарцы будут платить за холодную и горячую воду меньше запланированных ранее тарифов

Однако по представлению прокуратуры Самарской области тарифы на питьевую воду будут увеличены только до 22,63 рубля за кубометр, а на водоотведение до 12 рублей.

Также по результатам рассмотрения представления прокуратуры произведен пересмотр тарифов Филиала «Самарский» ПАО «Т плюс» на 2017 год. Снижены запланированные темпы роста тарифов на тепловую энергию Филиала «Самарский» ПАО «Т плюс» с 4,3% до 3,5%.