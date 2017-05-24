В этом году в Самарской области из ветхого жилья переселят больше 5 тысяч человек
Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья вступила в завершающую стадию в регионе. Она рассчитана до 1 сентября 2017 года.
В настоящее время завершена реализация I (2013-2014 годы) и II (2014-2015 годы) этапов программы, продолжается реализация III (2015-2016 годы) и IV (2016-2017 годы) этапов. В рамках выполнения программных мероприятий на территории региона должно быть ликвидировано 343 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда и переселено почти 20 тысяч человек. В текущем году предстоит переселить 5633 человека.
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