В этом году в Самарской области из ветхого жилья переселят больше 5 тысяч человек

В настоящее время завершена реализация I (2013-2014 годы) и II (2014-2015 годы) этапов программы, продолжается реализация III (2015-2016 годы) и IV (2016-2017 годы) этапов. В рамках выполнения программных мероприятий на территории региона должно быть ликвидировано 343 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда и переселено почти 20 тысяч человек. В текущем году предстоит переселить 5633 человека.