Одного из руководителей ООО «Самаратрансстрой» будут судить за коммунальную аварию на Московском шоссе

Ранее прокуратура города установила, что «Самаратрансстрой» 20 марта 2017 года у дома № 1а на 19 км Московского шоссе копал землю для строительства коллектора дождевой канализации. Экскаватор компании ковшом задел инженерные коммуникации. В результате аварии от холодного водоснабжения были отключены 673 жилых дома (72905 человек, из которых 12245 детей) и 11 учреждений, в том числе: 4 детских сада, 7 школ.

По закону применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, кирки, клинья, пневматические инструменты и др.) вблизи действующих подземных коммуникаций и сооружений запрещается. Причем компания не уведомила ООО «Самарские коммунальные системы» о планируемых земляных работах. В повреждении инженерных коммуникаций и причинении значительного материального ущерба свыше 1 миллиона рублей обвиняют начальника участка «Самаратрансстроя».